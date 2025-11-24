Daniele Adani offre una sua versione del derby di Milano visto ieri al Meazza. "Una squadra l'ha giocato, l'altra lo ha vinto. Pulisic? Ha un numero altissimo di giocate determinanti negli ultimi tre anni, è la differenza del Milan".

"Il nuovo ciclo di Chivu è già cominciato, quattro sconfitte in dodici partite sono tante e per quanto abbia già dimostrato di essere all'altezza nella comunicazione, nelle scelte e anche nelle prestazioni, credo necessiti del suo tempo - dice ancora Adani -. Un campionato così equilibrato non possiamo pensare che permetta, anche alla squadra più forte, di ottenere tutto e subito. L'Inter è a -3 dalla prima perdendo un terzo delle partite. Il livello non è alto, ma c'è equilibrio. L'anno che l'Inter arriva alla prima finale di Champions League, in campionato perde dodici partite su trentotto, un'enormità. Il principale difetto dell'Inter è sé stessa. L'Inter, anche se è in controllo, esce a tratti dalla partita e se lo fa diventa vulnerabile. ".