Le pagelle dell'Inter su Tuttosport partono con un 5 a Sommer: il gol è sulla coscienza. Voto 5,5 ad Akanji, controlla la zona finché non viene sorpreso da Pulisic. Acerbi prende invece un 6,5 grazie all'arcigna marcatura su Leao. Sufficienza per Bastoni, sfrutta poco la tanta libertà concessa.

Si ferma al 5,5 Carlos Augusto, tatticamente fa il suo ma con lui l'Inter perde spinta. Sufficiente Barella, da un suo pallone nasce l'azione del secondo palo nerazzurro. Pesante 5 per Calhanoglu: il rigore è una macchia sulla partita. Bene Sucic, 6,5, nel primo tempo manca la giocata decisiva sul più bello, ma nella ripresa lievita. Voto 6 a Dimarco, tanti cross ma alcuni non ficcanti.

In attacco sufficienza per Thuram, a cui il Milan non concede spazi. Ciò nonostante è sua la torre per il palo di Lautaro e si guadagna un rigore. Lautaro è invece solo da 5,5: non sempre riesce a dare velocità all'azione, costringe Maignan a un miracolo. Dalla panchina, 5,5 a Zielinski (non incide) e Bonny (si vede poco e fallisce il possibile 1-1). Voto 6 a Diouf, ingresso tonico, non giudicabile Pio Esposito. Per Chivu c'è un 6, forse non meritava il ko, ma i numeri restano.

Dalla parte opposta 8 a Maignan, 7,5 a Modric, 7 a Rabiot e ad Allegri, 6,5 a tomori, Gabbia, Salemaekers e Pulisic. Promosso Sozza, 6,5, anche se Lautaro e Pavlovic meritavano il giallo.