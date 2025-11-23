"Abbiamo fatto una gara seria, loro hanno fatto un gol con un tiro e poi hanno uno dei portieri migliori del mondo. Ora vedremo ciò che ci è mancato. Non so se sia una casualità il fatto di aver perso ancora un big match, dobbiamo vedere cosa sbagliamo in queste partite continuando a lavorare". Così Marcus Thuram, parlando in conferenza stampa dopo il derby perso contro il Milan".

Col blocco basso trovate difficoltà a segnare.

"Sì, sì, è così per tutte le squadre, non solo per l'Inter".

Come ti sei sentito dopo l'infortunio?

"Sono rientrato con la voglia di aiutare la squadra, negli ultimi 10' non 'avevo le gambe' ma è normale. Devo continuare così".

Dimostrate di essere superiori al Milan ma non lo battete da sei partite.

"E' vero, le partite sono state uguali, tranne forse quelle persa pesantemente in Coppa Italia. Ci aspettano e ripartono forte, lo fanno bene. Tutti dicono che l'Inter sia più forte, ma loro hanno grandi giocatori e un portiere fortissimo".

Atletico Madrid l'occasione ideale per ripartire?

"Dobbiamo ripartire, ogni partita che capita dopo tre giorni è ideale. C'è qualcosa che abbiamo sbagliato".