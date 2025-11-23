Anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si presenta davanti alle telecamere di DAZN a pochi minuti da Inter-Milan.

Quanto sono importanti i recuperi di Pulisic e Rabiot?

"Era importante recuperare un po' di giocatori, prima abbiamo dovuto fare una gestione. Avere tutti a disposizione è importante, in settimana abbiamo lavorato bene. Oggi sarà complicata, l'Inter è molto forte. Serve una buona prestazione per iniziare il percorso e arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

Come mai la scelta Bartesaghi?

"Sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma affidabile e di grande futuro. Rabiot è stato fuori per tanto, non so quanti minuti ha. Ci vorrà grande cuore e grande tecnica".

Contro la Roma non eri soddisfatto dell'approccio, oggi cosa ti aspetti?

"È un aspetto importante, con la Roma nei 25' davamo sempre la palla a loro sotto pressione. Stasera vincerà chi vincerà più duelli".

Ti mancava questa partia?

"È meravoigliosa. Si lavora per vivere queste serate di adrenalina: speriamo di vincere, altrimenti lavoreremo per il nostro obiettivo che è entrare nelle prime quattro e in Champions".