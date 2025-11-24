Il sunto del derby della Madonnina è nell'incipit dell'articolo principale che Tuttosport dedica alla partita: "L'Inter ha giocato, il Milan ha vinto". I nerazzurri hanno però la pecca di aver regolarmente steccato gli scontri diretti, ad eccezione di quello con la Roma, come accadeva anche con Inzaghi. Decisivi i due pali, il rigore parato da Maignan e dall'altra parte il goffo intervento di Sommer su Saelemaekers che ha permesso a Pulisic di segnare.

Troppa più Inter nel primo tempo, anche per l'atteggiamento attendista del Milan. Il predominio territoriale non ha poi dato i frutti sperati, anche per una buona dose di sfortuna. Ineccepibile il rigore concesso ai nerazzurri, ma Maignan ha neutralizzato.