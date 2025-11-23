Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter contro il Milan.

"Che dire, è il sesto senza vincere, il quarto perso negli ultimi sei. L'ennesimo scontro diretto bucato, quarta sconfitta stagionale su 12 partite. Sono tante. Sono sconsolato, deluso. Ho un sentimento brutto. Non posso dire nulla alla squadra, c'è chi se la prende con Sommer. La squadra ha dominato dall'inizio alla fine. Loro hanno un portiere che ha fatto i miracoli, l'Inter ha concesso solo un'occasione in 90 minuti. Incredibile uscire dal campo con una sconfitta. Gli scontri diretti sono un tabù".