La UEFA ha comunicato gli orari delle attività della vigilia di Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Attività che per i Colchoneros saranno concentrate tutte allo stadio Metropolitano, dove alle 17 Diego Simeone terrà la conferenza stampa con un giocatore mentre alle 18 avrà luogo l'allenamento. Alle 19, sarà la volta di Cristian Chivu parlare ai giornalisti, mentre l'allenamento prima della partenza per Madrid si terrà alle ore 11 ad Appiano Gentile.