Il Corsport non ha dubbi e boccia l'arbitro Sozza (5): "Sotto la sufficienza il terzo derby di Sozza, molto impreciso da un punto di vista tecnico e disciplinare", scrive il quotidiano romano.

Le colpe? "Si perde il chiaro intervento imprudente di Pavlovic su Thuram che ha portato al rigore dopo OFR, la fortuna è stata che la gara è filata via con le squadre che hanno pensato a giocare, perché la sua lettura (soprattutto con i cartellini) è stata di difficile comprensione".

Oltre al penalty chiaro non visto live e rimediato grazie al VAR Aureliano, Sozza non ammonisce Lautaro e Gabbia nello scontro tra i due e manca pure un giallo per Pavlovic in netto ritardo su Thuram.