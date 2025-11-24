Dopodomani sarà già Champions League. L'Inter deve cancellare al più presto il ko nel derby perché è già alle porte l'impegno di Madrid contro l'Atletico.

"Se da un lato è già certa l’assenza di Dumfries (difficile un suo recupero anche per Pisa domenica prossima), dall’altro lato l’occasione sarà ghiotta per firmare un colpaccio e ipotecare il passaggio diretto agli ottavi visto che i nerazzurri sono i primi della classe in Champions (con Bayern e Arsenal), avendo vinto le prime quattro partite. Inoltre con l’Atletico c’è un conto in sospeso da due stagioni fa, quando i madrileni eliminarono la squadra di Inzaghi agli ottavi", spiega il Corsport.