La partita persa ieri dall'Inter ha comunque messo in evidenza le doti da marcatore di Francesco Acerbi. Secondo Tuttosport sarebbe bene che Gattuso, ieri al Meazza, lo chiamasse per le due partite in cui bisognerà conquistarsi il Mondiale.
Acerbi è stato una sequoia piantata al centro della difesa, per annullare l'avversario di turno usa metodi da calcio anni Ottanta e anche per questo risulta indigesto.
Sezione: Rassegna / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
