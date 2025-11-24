Voti parecchio condizionati dal risultato finale anche quelli del Corriere dello Sport: chi legge solo le pagelle e non vede la partita, pensa a una sfida a senso unico per il Milan...

Chivu (all.) 5,5 Il suo primo derby non è memorabile. Perde 1-0 in casa senza mai sfondare il muro eretto dai rossoneri. Sono già quattro le sconfitte in campionato.

Sommer 5 Inoperoso per tutto il primo tempo ma ad inizio ripresa commette un errore importante, e lì nasce il gol del Milan.

Akanji 5,5 Tiene a freno Leao in un paio di circostanze sbarrandogli la strada. Arriva in ritardo su Pulisic in occasione del vantaggio rossonero.

Acerbi 6 Sale più in alto di tutti quando in area del Milan colpisce un palo clamoroso. Si proietta in avanti nel finale per tentare la rete. Bravo a chiudere su Nkunku in scivolata.

Diouf (40’ st) sv

Bastoni 6 Pulisic è molto mobile ma lui non si lascia sorprendere. Dà istruzioni per l’assalto finale dei nerazzurri.

Carlos Augusto 5,5 Quanti duelli con Rabiot, il francese non ha vita facile. Poco servito in velocità, preoccupato più nella fase difensiva.

Barella 5,5 Comincia a correre forte dai primissimi secondi, tenta di sorprendere i rossoneri tra le linee. Chivu lo sostituisce quando cala.

Pio Esposito (40’ st) sv

Calhanoglu 5 L’ex rossonero ci prova alla mezz’ora ma strozza la conclusione. Fa girare la squadra alzando e abbassando i ritmi. Errore pesante dal dischetto, si fa parare da Maignan il tiro del possibile pareggio.

Zielinski (32’ st) sv

Sucic 6 Prova la botta da fuori area ma la palla si alza sopra la traversa. Fa soffrire maledettamente Fofana. Prova anche col dribbling in area.

Dimarco 6 Scodella un buon pallone per Thuram a inizio match, aggira più volte Saelemaekers. Però la sua spinta col passare dei minuti si esaurisce.

Thuram 6,5 Subito pericoloso con un colpo di testa. Assist magnifico per Lautaro e l’Inter sfiora il gol. Bravissimo a conquistato il rigore.

Lautaro Martinez 5 Un solo tiro pericoloso, ma Maignan gli nega la rete. Fa a sportellate con Gabbia e viene limitato nel modo giusto.

Bonny (21’ st) 5,5 In campo alla ricerca disperata della rete nel finale, da buona posizione spara alle stelle.