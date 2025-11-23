Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il derby perso 1-0 contro il Milan: “Il calcio si gioca sui gol e non sulla occasioni, noi abbiamo messo in campo qualità e organizzazione, purtroppo sotto porta abbiamo sbagliato. Purtroppo il calcio è questo, siamo rimasti in partita e ci abbiamo creduto, abbiamo sbagliato un rigore. Siamo usciti dal campo sconfitti perché il calcio a volte è bastardo, ma bisogna imparare dagli errori. Il campionato è ancora lungo”.
Cosa ci portiamo a casa di buono?
“Ci portiamo poco, la cosa buona è che tra tre giorni giochiamo di nuovo. Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti di frustrazione, aumentare la concretezza e il pragmatismo. Stiamo lavorando sotto questo punto di vista, non dobbiamo demoralizzarci perché abbiamo perso un derby, dobbiamo guardare avanti. Siamo stati troppo frenetici dopo i primi 15 minuti, dopo aver subito il gol abbiamo provato in tutti i modi ma ci è mancato il guizzo giusto. Volevamo riprendere una partita dove meritavamo di più, ma si impara. Dobbiamo imparare a gestire i momenti di frustrazione e migliorare l’approccio in vista delle prossime partite”.
Adesso sei tornato ad avere quattro attaccanti.
“Ho a disposizione quattro attaccanti validi, che sanno quello che devono fare. Lautaro e Thuram sono più esperti, Bonny ed Esposito sono giovani ma stanno imparando”
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
