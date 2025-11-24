Rigore corretto, da vedere in diretta. La Gazzetta dello Sport spiega come sia evidente il pestone di Pavlovic su Thuram in area rossonera: l'arbitro Sozza sbaglia, il VAR lo richiama e rimedia.

Secondo la rosea, manca un giallo a Lautaro al 5' dopo un contatto con Gabbia: il milanista alza troppo la gamba che colpisce l’interista in due punti; l'interista sgomita in viso il rossonero. Al 24' Pavlovic graziato quando stende secco Thuram che gli era andato via. Tutto regolare sul gol: Leao ruba palla a Calhanoglu senza fallo.

Infine, l'episodio chiave del rigore al 25' della ripresa. "Sozza non vede un pestone chiaro e a palla in gioco di Pavlovic a Thuram, interviene il Var", si legge.

Data: Lun 24 novembre 2025 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
