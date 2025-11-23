Un risultato che più beffardo non si può. L'Inter gioca, costruisce le migliori azioni, sbatte contro il muro alzato da Mike Maignan che si inventa paratoni a raffica arrivando a neutralizzare un rigore ad Hakan Calhanoglu, prende due pali, ma alla fine cade vittima del capolavoro di cinismo del Milan che capitalizza al meglio un contropiede fortuito, nato da un controllo sbagliato proprio di Calhanoglu, con il tap-in vincente di Christian Pulisic che punisce Yann Sommer e porta i rossoneri al settimo cielo. Serata incredibile per i nerazzurri, che ancora una volta cade in un big match e lascia il comando solitario della classifica alla Roma. E il derby continua a rimanere un sortilegio...

IL TABELLINO

INTER-MILAN 0-1

MARCATORE: 54' Pulisic

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi (85' 94 Esposito), 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella (85' 17 Diouf), 20 Calhanoglu (77' 7 Zielinski), 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (65' 14 Bonny).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou.

Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN: 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana (78' 4 Ricci), 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic (78' 18 Nkunku), 10 Leao (86' 8 Loftus-Cheek).

In panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 5 De Winter, 27 Odogu, 30 Jashari.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Colarossi. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: 75.562. Totale incasso complessivo: 8.649.494€, record storico per la Serie A

Ammoniti: Leao (M), Calhanoglu (I), Pavlovic (M)

Corner: 9-1

Recupero: 1°T 3', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Sozza, rien ne va plus a San Siro! Il Milan fa suo il derby grazie alla rete di Christian Pulisic, alla quale si aggiungono le parate superbe di Mike Maignan.

95' - Maignan se la prende comoda per un rinvio...

94' - Diouf conquista un nuovo corner, ultimi assalti dell'Inter.

93' - Loftus-Cheek impedisce a Bastoni di riprendersi un pallone, qualche scintilla poi il chiarimento.

92' - Zielinski recupera palla e mette in mezzo all'area, Thuram anticipato.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Diouf difende bene un pallone in area rossonera e lo serve a Bonny che calcia malissimo col pallone che si impenna.

88' - Ci prova proprio Diouf con un tiro dalla distanza centrale e debole, para Maignan.

86' - Finisce la partita di Leao, dentro Loftus-Cheek.

85' - Saranno Diouf e Pio Esposito gli ultimi cambi di Chivu: fuori Acerbi e Barella.

84' - Cross di Barella, Maignan esce e anticipa Thuram.

81' - Altro spunto di Sucic e altro corner guadagnato. Sugli sviluppi la palla si incastra sotto la gamba di Akanji prima di finire fuori.

77' - Chivu si affida a Zielinski, esce proprio Calhanoglu. Nel Milan Ricci e Nkunku rilevano Fofana e Pulisic.

76' - Tenta il numero in area Sucic, Tomori si rifugia in calcio d'angolo.

75' - Prova Dimarco con una conclusione potente bloccata da Maignan.

74' - Calhanoglu va sul dischetto... PARATA DI MAIGNAN! Il francese intuisce la traiettoria e ipnotizza il turco, riuscendo anche ad evitare il ritorno dell'avversario smanacciando in corner.

72' - Sozza torna in campo e annuncia la decisione: rigore per l'Inter e ammonizione per Pavlovic.

71' - Thuram ancora dolorante, a causa del pestone rimediato da Pavlovic dopo il cross. Sozza va all'on field review.

70' - Thuram è fermo a terra da qualche secondo, l'azione prosegue fino a quando Sucic mette palla fuori.

68' - Fofana si fa trovare con un bel taglio in area sul lancio di Saelemakers, tiro del francese bloccato a terra da Sommer.

67' - Crossa Saelemakers, Akanji riesce ad anticipare Leao mandando in corner.

65' - Confermato il cambio: fuori Lautaro, in campo Bonny.

64' - Bravo Akanji a interrompere la progressione di Leao anticipando anche la finta del portoghese dopo una nuova ripartenza rossonera.

62' - Prova lo slalom in area Leao, lo anticipa Barella che fa ripartire la manovra.

61' - Si prepara a entrare Bonny, candidato a uscire è Lautaro. Magia di Barella che serve Carlos Augusto il cui tiro finisce fuori, proteste nerazzurre per un corner non dato che costano un giallo a Calhanoglu.

59' - Tentativo di Calhanoglu respinto, palla che rimane all'Inter con Thuram che la protegge servendo Bastoni il cui tiro termina altissimo.

58' - Milan ancora pericoloso in ripartenza, innescata da un tocco errato di Lautaro. Bastoni rimedia dopo la gran corsa di Leao.

54' - Pulisic! Milan in vantaggio! Da un controllo errato di Calhanoglu nasce un contropiede rossonero con Fofana che lancia Saelemakers il cui tiro è respinto da Sommer sui piedi di Pulisic che non può sbagliare il tap-in anticipando Akanji.

51' - Thuram si accentra in area e prova il tiro, Maignan non si fa sorprendere.

50' - Altra spizzata di Acerbi su corner, Bartesaghi libera.

50' - Lancio di Bastoni per Carlos Augusto, bravo a lanciare Barella che entra in area e tira. Pavlovic si frappone fra lui e la porta mandando in corner.

49' - Calhanoglu lancia Dimarco che attacca bene lo spazio, cross intercettato poi da Maignan.

47' - Sono 75.562 gli spettatori a San Siro, per un incasso di 8.649.494€. Si tratta del nuovo record storico per la Serie A.

------

21.56 - Primo pallone della ripresa per il Milan: PARTITI!

21.55 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Primo tempo intenso in questo derby, anche se con qualche pecca di precisione da ambo le parti. Inter che parte meglio dai blocchi, poi la gara sembra incanalarsi verso un maggiore equilibrio col Milan che fa capolino anche se le migliori occasioni portano la firma nerazzurra, con Mike Maignan prodigioso su Marcus Thuram prima e Lautaro Martinez poi e salvato dal palo sul colpo di testa di Francesco Acerbi. Nessuna delle due squadre tira la gamba indietro.

------

45' + 3 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Milan a riposo sullo 0-0 dopo 45 minuti intensi.

45' + 2 - Brutto fallo di Leao su Barella, arriva l'ammonizione per il portoghese.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

44' - Lampo di Pulisic, Milan vicino al gol. Lo statunitense nasconde la palla a un difensore poi prova il tiro a giro mandando la palla fuori di un nulla. Anche se Sommer era sulla traiettoria.

41' - Qualche storia tesa tra Leao e Acerbi, Sozza richiama i due all'ordine. Nasce tutto da una tirata di capelli del difensore nerazzurro al portoghese.

41' - Saelemakers è lesto ad arrivare sulla spizzata di Acerbi dopo cross di Bartesaghi, ma non riesce a inquadrare la porta.

38' - Prova la percussione Pulisic, tutta la difesa dell'Inter lo stoppa.

37' - Maignan salva il Milan sul tiro di Lautaro! Torre di Thuram per il Toro che calcia d'esterno, Maignan mette la mano e devia la palla sul palo.

36' - Buona transizione dell'Inter, palla da Thuram a Carlos Augusto che prova col destro trovando il muro di Bartesaghi.

33' - Lautaro da terra prova a prendere il pallone ma colpisce nettamente Pavlovic.

32' - Pulisic prova il cross, Acerbi intercetta la palla e agevola l'uscita di Sommer. Sucic rimbrottato dai compagni.

29' - Thuram controlla e scarica per Calhanoglu che colpisce male col sinistro, pallone fuori.

28' - Cross pericoloso di Saelemakers, palla sulla quale nessuno arriva in modo pulito prima che Sozza fermi il gioco ravvisando fallo in attacco.

27' - Palo di Acerbi! Il difensore salta prima di tutti sul primo palo e colpisce di testa, trovando in pieno il palo di destra.

25' - Grande numero di Thuram, affossato da Pavlovic che lo colpisce nettamente sulla caviglia. Sozza risparmia un giallo che appare netto al serbo.

25' - Conclusione poco convinta dalla distanza di Fofana che si spegne abbondantemente a lato.

22' - Le squadre continuano a intervallarsi in fase offensiva, spesso senza la giusta lucidità.

19' - Altro cross di Bartesaghi da sinistra, Acerbi arriva e manda in fallo laterale. Avanza la squadra di Allegri.

18' - Sucic cerca il taglio per Lautaro che però viene colto impreparato, palla dritta a Maignan.

18' - Barella lancia Thuram, che però viene fulminato da Saelemakers che gli strappa via il pallone.

16' - Primo affondo del Milan: un colpo di testa di Akanji viene controllato da Bartesaghi che mette in mezzo un rasoterra sul quale Pulisic non riesce ad arrivare.

15' - Colpo di testa di Rabiot ad allontanare, palla che finisce sui piedi di Sucic che controlla e calcia al volo mandando fuori.

14' - Pallone raccolto da Dimarco che si accentra e tira, palla deviata e sarà ancora corner. In precedenza, bravo Pavlovic in anticipo su Lautaro.

14' - Sbaglia Dimarco che per poco non agevola una ripartenza nerazzurra, bravo lo stesso Dimarco a recuperare.

12' - Sucic chiuso da Tomori, altro corner per i nerazzurri. Bello il filtrante di Bastoni.

10' - Carlos Augusto interviene di mestiere su Leao, per Sozza non c'è fallo.

9' - Bravo Saelemakers a togliere palla a Dimarco con l'aiuto di Fofana, furbo Dimarco a causare un tocco del belga che genera una rimessa laterale.

7' - Proseguono i soccorsi, mentre Maignan protesta con Sozza per l'intervento poco prudente di Lautaro.

6' - Contrasto con Lautaro, Gabbia ha la peggio finendo colpito al volto dal capitano nerazzurro. Interviene lo staff medico.

4' - Subito Thuram! Il francese riesce ad arrivare sul cross di Dimarco in condizioni proibitive, controllato da Gabbia in modo molto stretto. Il colpo di testa è clamoroso, ma altrettanto da applausi è la risposta di Maignan che respinge a mano aperta.

3' - Pavlovic controlla Thuram sul lancio di Barella ma tocca palla per ultimo, primo corner per l'Inter.

1' - Primo tentativo di recupero aggressivo di Calhanoglu, Gabbia manda in fallo laterale anticipando Dimarco.

-----

20.49 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.47 - Lautaro e Maignan davanti a Sozza per il sorteggio.

20.45 - Inter e Milan entrano in questo momento in campo. La Curva Sud sopperisce all'assenza dello striscione componendo la scritta Sodalizio con le luci dei telefonini.

20.43 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Volti estremamente concentrati.

20.32 - A San Siro si celebra il ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì sera, sulle note de 'L'Appuntamento'.

20.31 - Le squadre tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti, riflettori accesi sul derby.

-----