Ottimo risultato per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che vince a Trento 0-1 grazie al gol di Spinaccé nel finale. Dopo una partita equilibrata nel primo tempo, il Trento ha approcciato meglio la ripresa, con diverse occasioni in cui Melgrati è stato decisivo. Poi, al 77', la zampata di Spinaccé su situazione di calcio d'angolo ha sbloccato la partita, regalando i tre punti all'Inter U23. Ottimo risultato quindi contro una squadra che non perdeva da nove giornate. Con i tre punti odierni i nerazzurri tornano al quarto posto, confermando il clamoroso rendimento fuori casa di questa prima parte di stagione: 19 punti in 7 partite lontano da Monza per i ragazzi di Vecchi.
IL TABELLINO DI TRENTO-INTER U23 0-1
Marcatore: Spinaccé (77')
TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca (dall'88' Meconi), Trainotti, Corradi, Fiamozzi; Aucelli (dall'88' Corallo), Sangalli (dal 78' Fossati), Giannotti (dall'88' Benedetti); Dalmonte, Pellegrini, Capone (dal 78' Chinetti). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Cappelletti. Allenatore: Luca Tabbiani
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé; Cinquegrano (dal 72' Berenbruch), Kaczmarski (dall'81' Zanchetta), Fiordilino, Kamate (dall'89' Re Cecconi), David; Agbonifo (dal 72' Iddrissou), Lavelli (dal 46' Spinaccé). A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Topalovic, Bovo, Zouin, Zuberek, Ballo. Allenatore: Stefano Vecchi.
Ammoniti: Cinquegrano (47'), Stante (50'), Sangalli (71')
Arbitro: Fabrizio Ramondino (sez. di Palermo)
Assistenti: Michele Decorato (sez. di Cosenza), Alberto Mandarino (sez, di Alba - Bra)
Quarto ufficiale: Roberto Lovison (sez. di Padova)
Operatore FVS: Paolo Tomasi (sez. di Schio)
RIVIVI IL LIVE
14.24 - Fischia due volte Ramondino! L'Inter U23 vince a Trento, la decide Spinaccé.
90'+4 - Pellegrini! Girata pericolosa che non inquadra lo specchio della porta. Potrebbe essere stata l'ultima occasione della partita del Briamasco.
90'+2 - Brivido in area di rigore, con Fiordilino che anticipa Corallo. I due si toccano, l'arbitro fischia punizione per l'Inter, che può prendere fiato.
90' - Iddrissou ci prova da fuori: blocca Tommasi. Saranno quattro i minuti di recupero intanto.
89' - Ultimo cambio per Vecchi. Rientra Re Cecconi, al posto di Kamaté. Cambio difensivo quindi per l'Inter U23.
88' - Tre cambi per Tabbiani. Dentro Corallo per Aucelli, Meconi per Triacca e infine Benedetti per Giannotti
87' - Cerca di organizzare gli ultimi assalti il Trento, che per ora non ha ancora creato granché dopo il vantaggio di Spinaccé.
81' - Cambia anche Vecchi, entra Zanchetta. Lascia il campo Kaczmarski.
79' - Adesso Tabbiani mette mano alla squadra. Escono Sangalli e Capone, entrano Fossati e Chinetti
IL GOL - David batte bene l'angolo dalla sinistra, Prestia stacca in modo imperioso e incorna. Salva sulla linea un difensore del Trento in collaborazione con Tommasi, ma il pallone rimane lì. Spinaccé si avventa sulla sfera e, a portiere battuto, fa 0-1. Inter in vantaggio!
77' - GOOOOOOL DELL'INTER! SPINACCE'! Mischia su corner, il centravanti nerazzurro da rapace d'area di rigore la sblocca!
75' - Ancora Melgrati! Tiro di Dalmonte che di per sé non era difficilissimo, ma il portiere la vede all'ultimo. Bravissimo l'estremo difensore nerazzurro a salvarsi in corner, con la sfera che era anche rimbalzata in area piccola sulla conclusione.
71' - Ammonito Sangalli per una trattenuta su Mayè, propositivo in fase di spinta. Intanto entrano Berenbruch e Iddrissou per Cinquegrano e Agbonifo, con Kamaté che va a fare il quinto di destra.
70' - Agbonifo accelera sulla sinistra, rientra e calcia. Film già visto, il suo tiro viene deviato dai difensori e non è pericoloso.
68' - Si distende in campo aperto il Trento: Sangalli tenta ancora la fortuna da lontano ma colpisce un difensore nerazzurro.
62' - Ancora Trento pericoloso! Aucelli, sulla destra, crossa per Pellegrini. Il centravanti di Tabbiani non riesce a incornare nel cuore dell'area di rigore.
60' - Melgrati provvidenziale! Dopo una situazione che vede Fiordilino rimanere a terra, il Trento riparte a sinistra con Capone. Il suo cross rasoterra per Pellegrini viene intercettato da Prestia, che però indirizza verso la porta. Melgrati salva tutto.
54' - Guizzo del Trento con Dalmonte. Bella parata di Melgrati sulla conclusione potente ma centrale dell'ex Vicenza, che prima aveva saltato un paio di difensori.
52' - Tentativo di Agbonifo in ripartenza: il numero 11 nerazzurro rientra e calcia, preferendo la soluzione personale al suggerimento per i compagni. Tiro smorzato dai difensori in maglia blu e Tommasi blocca facilmente.
50' - Ammonito anche Stante, punizione dalla sinistra per il Trento, nulla di fatto.
47' - Salta con il gomito alto Cinquegrano: ammonito.
46' - Scelta sbagliata di David, che cerca di appoggiarsi di testa in tuffo su Melgrati. Il suo colpo di testa è impreciso, Aucelli interviene e ci prova, bravo Melgrati a chiudere lo specchio in uscita. Poi la palla rimbalza sul giocatore trentino e finisce in rimessa dal fondo.
13.35 - Ramondino fischia, si riparte!
13.33 - Escono dal tunnel le squadre, tra poco inizia la ripresa. Cambia subito Vecchi, Spinaccé entra al posto di Lavelli, poco coinvolto.
Squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo tutt'altro che emozionante. Dopo un diagonale di Agbonifo, che ha sporcato i guanti di Tommasi, l'Inter U23 non ha avuto altre occasioni. Non ha fatto molto meglio il Trento, che, al netto di qualche tiro da fuori, ha provato la conclusione solo una volta da dentro l'area di rigore, con il colpo di testa di Capone. La sua girata però non ha trovato lo specchio della porta. La sensazione è che, come spesso accade in partite di questo tipo, sarà un episodio o una giocata individuale a sbloccare il risultato.
13.17 - Fischia due volte Ramondino, al Briamasco finisce 0-0 un primo tempo non indimenticabile.
38' - Si allungano un po' le squadre, con il ritmo che si alza. La difesa del Trento però ferma la discesa di Agbonifo, che aveva messo nel mirino l'area di rigore in campo aperto.
35' - Ci riprova Capone, questa volta da fuori area. Il suo destro non rientra abbastanza e passa alla destra della porta difesa da Melgrati, che era comunque in controllo della situazione.
28' - Rischio per Mayé e Melgrati, che non si capiscono in disimpegno. Per fortuna della squadra di Vecchi Aucelli sbaglia al momento della giocata decisiva.
27' - Fiamozzi arriva al cross dalla destra: sul fondo il traversone. Ora il Trento ha rialzato il baricentro e l'Inter U23 fatica a trovare gli attaccanti.
25' - Calcia a giro Giannotti dal limite, la palla non trova lo specchio della porta.
22' - Questa volta è l'Inter, con Kamaté, a provarci da fuori. Il numero 10 di Vecchi calcia alto.
19' - Capone di testa, servito da Pellegrini, manda a lato da buona posizione. La sua torsione non è precisa e la palla scivola via, non era facile.
17' - Tanti fischi ora di Ramondino, partita corretta ma comunque molto combattuta sul piano fisico, con il ritmo spezzettato.
12' - Ancora Sangalli al tiro da fuori. Bella combinazione del Trento e botta dalla distanza. La palla scende troppo tardi, quando ormai ha superato la traversa di Melgrati.
10' - Fase favorevole al Trento, l'Inter U23 cerca di assorbire l'impatto offensivo avversario e ripartire quando si apre il campo.
9' - Corner per il Trento. Chiude l'azione Giannotti: altissima la sua conclusione.
7' - Reazione Trento dopo lo squillo di Agbonifo. Dopo una mischia decisamente confusa, la palla carambola sui piedi di Sangalli. Altissimo il tiro al volo del centrocampista trentino.
6' - Occhio all'Inter U23, ci prova Agbonifo! Buona chance per lui, che, servito in profondità da Kaczmarski, calcia rasoterra in diagonale. La posizione è piuttosto defilata, Tommasi respinge. Sulla respinta Kamaté non impatta bene il pallone.
2' - Grande intensità in mezzo al campo, tanti duelli e tanti contrasti sin dalle prime battute. Prova a impostare ora il Trento.
12.32 - Fischia Ramondino, si comincia. Primo pallone per i padroni di casa.
12.28 - Ci siamo! Squadre in campo, tra poco si parte.
12.25 - Pochi minuti al calcio d'inizio al Briamasco, con le squadre che sono tornate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi. L'Inter U23 giocherà in bianco, i padroni di casa invece in maglia blu.
L'Inter U23 di Stefano Vecchi riparte, dopo la sosta nazionali, da Trento. Per i nerazzurri è uno scontro diretto, visto che i gialloblù hanno solo 2 punti in meno in classifica, seppur con una partita in più. Ad allenare i padroni di casa è Luca Tabbiani. La sua squadra è imbattuta da due mesi, dal 21 settembre, quando ha perso con il Lecco. Da allora tre vittorie e sei pareggi, compreso il pesantissimo punto conquistato contro il Vicenza. Ecco le scelte di Tabbiani e Vecchi per la 15a giornata di Serie C, calcio d'inizio alle ore 12.30.
Autore: Alessandro Savoldi
