La delusione per la sconfitta nel derby è evidente sul volto di Marcus Thuram, che arrivato anche nella postazione di CBS Sports Golazo! dopo la partita esplicita le sue sensazioni: "Non sono sicuramente buone, anche se abbiamo fatto una partita solida abbiamo giocato contro uno dei migliori portieri del mondo. Ha fatto grandissimi interventi. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, questo è il calcio. Dobbiamo continuare su questa strada perché la stagione è ancora lunga".

Come ti sei sentito al rientro da titolare?

"Non ho potuto spingere come avrei voluto, ma è normale. Mi sono sentito comunque bene, credo sia normale. Come il resto della squadra, ho bisogno di lavorare e rimanere concentrato".

Avete rimediato sconfitte nei big match con Napoli, Juve e Milan, cosa pensi che sia andato storto?

"Sono sempre i dettagli che fanno la differenza. Sono felice di quanto abbiamo mostrato sul campo, ma non dei risultati. Abbiamo vinto contro la Roma, una partita anche quella difficile. Dobbiamo continuare a lavorare, la stagione è ancora lunga".

Adesso arriva la Champions, cosa bisogna cambiare contro l'Atletico Madrid?

"Non penso vada cambiato tutto, dobbiamo continuare a fare quello che il mister chiede. Dobbiamo lavorare meglio per fare cose migliori, ma non servono rivoluzioni. Dobbiamo concentrarci su mercoledì, sappiamo che possiamo fare cose migliori".