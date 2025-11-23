Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, si presenta ai microfoni di DAZN per un'analisi a caldo della vittoria di misura sull'Inter: "Sono sorridente perché è stata una bella vittoria, in una partita divertente - dice il tecnico rossonero -. Nei primi 15' eravamo un po' assenti, poi abbiamo giocato meglio e abbiamo avuto delle situazioni in cui potevamo rifinire meglio. Bisognava mettere in moto Pulisic perché Dimarco era molto alto e lì potevamo far male. E bisogna essere più bravi nei cross. Dopo il gol l'Inter è venuta ad attaccarci, dovevamo essere ordinati a difenderci e abbiamo avuto anche un paio di situazioni favorevoli dove Leao è mancato un pochettino. Loro sono micidiali, quando li vai a pressare escono con la loro qualità. Hanno avuto anche occasioni sulle palle inattive, ma abbiamo difeso bene".

Son più grandi i rimpianti per non aver vinto le altre partite abbordabili o è più grande la gioia per aver vinto tutti gli scontri diretti?

"È una bella gioia, poi ci sono campionati in cui perdi punti con le piccole. I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo, dobbiamo migliorare nella pressione offensiva. Miglioreremo nella condizione fisica, ci siamo allenati poco. I rigori parati? C'è Claudio Filippi che credo sia il migliore perché è molto bravo a preparare i portieri sui calci di rigore".

Cosa ti ha detto questa partita?

"Ha confermato il nostro campionato. Nelle partite dove dovevamo decidere il ritmo non sempre l'abbiamo fatto, quando la partita è di alto livello sei costretto a tenere l'attenzione alta. Va fatto un passo avanti con le piccole. Il risultato di oggi è importante a livello psicologico: potevamo andare a -5, ma restare nelle prime quattro è molto importante".

Un commento su Pulisic e Leao?

"Hanno funzionato bene anche in Australia, abbiamo bisogno di tutti. Questa settimana ci siamo allenati tutti assieme e questo è stato un vantaggio".