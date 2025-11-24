"Probabilmente a portieri invertiti l'Inter avrebbe vinto, ma l'Inter ha perso perché non ha sfruttato le occasioni che ha avuto. Due pali, una mole di gioco importante. Il Milan è stato molto bravo, perché ha giocatori importanti e un allenatore bravo". Così parla Andrea Ranocchia dagli studi di Pressing dopo la sconfitta dell'Inter nel derby.

"Secondo me quest'anno il Milan non è ancora pronto per lo Scudetto. A livello di squadra, anche con una competizione in meno, per me non è pronto - dice ancora l'ex difensore -. L'Inter? La partita l'ha fatta, come sempre. Crea tanto gioco, attacca con tanti giocatori. Soffre le transizioni perché attacca, deve cercare di perdere meno palle e lavorare sulle preventive proprio perché crea molto".