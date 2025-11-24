Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi anche la Gazzetta dello Sport conferma come lo stop per Denzel Dumfries sarà più lungo del previsto.

"L’olandese non tornerà subito, anzi serviranno altre settimane per riordinare la caviglia dopo l’infortunio che gli ha lasciato in eredità Inter-Lazio prima della sosta - si legge -. Sarà rivalutato in settimana, ma potrebbe saltare più gare del previsto, arrivando fino a dicembre inoltrato: esclusa la sua presenza non solo per la prossima gara di Champions, mercoledì a Madrid con l’Atletico, ma anche con Pisa, Venezia (in Coppa Italia) e Como. Dopo, il 9 dicembre, arriverà invece il super Liverpool in casa".