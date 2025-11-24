L'Uefa ha comunicato le designazioni in vista del prossimo turno di Champions League. A dirigere mercoledì sera (ore 21) Atletico Madrid-Inter sarà il francese François Letexier, assistenti i connazionali Mehdi Rahmouni e Cyril Mugnier. Quarto uomo Jeremie Pignar, al Var Willy Delajod. Unico non transalpino è l'Avar portoghese Tiago Martins.

