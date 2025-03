Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "E' sempre bello affrontare queste partite soprattutto in questo periodo del campionato, è una partita importante per tutti, società e tifosi. In settimana abbiamo lavorato un po' meno, ci stiamo concentrando di più sul piano mentale perché secondo me nelle ultime partite è mancato soprattutto quello".