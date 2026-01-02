Dopo un primo tempo poco brillante, il Milan riesce a segnare a inizio ripresa grazie al ritorno al gol di Leao, conquistando a Cagliari tre punti importanti che permettono alla squadra di Allegri di tornare provvisoriamente in testa alla classifica (in attesa dell'Inter). Alla formazione di Pisacane non basta il coraggio dei primi 45': nella ripresa c'è stato il predominio territoriale dei rossoneri, che tornano vincitori dalla trasferta sarda con il minimo sforzo.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 22:40
Autore: Niccolò Anfosso
