La grande abbondanza. Dopo un dicembre difficile sul fronte infortuni, Italiano, in vista dell'Inter, ritrova diversi elementi. Dalla squalifica tornerà Heggem, ma non solo: assente dal 9 novembre, tra i convocati potrebbe rivedersi Skorupski. Certamente a Milano ci sarà Cambiaghi, fermato col Sassuolo da una sindrome influenzale. Già reintegrati da tempo Freuler e Casale, in panchina contro la squadra di Grosso. L'unico assente, insomma, dovrebbe rimanere Bernardeschi, che ne avrà per tutto il mese di gennaio. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.