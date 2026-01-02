L'Inter continua a lavorare per il presente e anche per il futuro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza nerazzurra pensa anche al dopo Sommer. E i due nomi in cima alla lista sono italiani. Da un lato c'è Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Dall'altro Elia Caprile, autore di una buona prima parte di stagione tra i pali del Cagliari. Secondo l'emittente non ci sono movimenti concreti o colloqui già entrati nel vivo, ma i due profili piacciono e magari presto potrebbe muoversi qualcosa.