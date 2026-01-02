Domenica 4 gennaio Inter e Bologna si affronteranno per la 157esima volta in Serie A: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 75 vittorie contro le 44 del Bologna, mentre 37 pareggi completano il quadro. In generale solo la Juventus ha collezionato più successi contro i rossoblu in campionato (80 vittorie), mentre il Milan è alla pari dell'Inter a quota 75.

Considerando le ultime otto sfide di Serie A tra Inter e Bologna il bilancio è in perfetto equilibrio, con tre successi a testa e due pareggi: tuttavia, in queste gare i nerazzurri hanno realizzato ben otto centri in più rispetto ai rossoblu (18 vs 10).