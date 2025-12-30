Il Bologna ha ripreso oggi gli allenamenti presso il centro sportivo di Casteldebole in vista della partita di domenica sera contro l'Inter a San Siro. I calciatori maggiormente impiegati nella gara di domenica contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico in palestra e corsa sul campo, mentre per gli altri attivazione atletica e partitella a campo ridotto.

Federico Bernardeschi non ha preso parte alla seduta, mentre Lukasz Skorupski ha lavorato a parte. Domani, riporta il sito ufficiale rossoblu, la squadra sosterrà una partitella di allenamento alle ore 11 contro il Lentigione, formazione militante in Serie D, al Centro Tecnico Niccolò Galli, a porte chiuse.