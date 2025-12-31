Skorupski si sta avvicinando al ritorno in gruppo, mentre Italiano può già riabbracciare Cambiaghi che ha smaltito l'influenza: l'esterno offensivo contro l'Inter ci sarà. Altre sei settimane di stop, invece, per Bernardeschi, indisponibile dopo l'operazione alla clavicola sinistra. "Oltre a Skorupski che punta alla convocazione per la trasferta di domenica a Milano, Italiano sta cercando di far recuperare la miglior condizione fisica anche a Freuler e Casale. Il portiere, che si infortunò nei primi minuti della gara di campionato del 9 novembre contro il Napoli, potrebbe tornare almeno in panchina dopo quasi due mesi, mentre il difensore, che era già in panchina nella gara contro il Sassuolo, deve solo migliorare la sua condizione", scrive oggi il Corsport.