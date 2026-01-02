Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa, tornando anche sulle operazioni di mercato e citando le big di A: "Bisogna essere fortunati ad avere un gruppo serio. E’ difficile ma basta dirsi la verità. Ogni allenatore se vuole migliorare la squadra la migliora. Penso che sia una squadra costruita bene, ci sarà da puntellare qualcosa. Vedo che cambiano giocatori all’Inter, alla Juve o al Napoli quindi è destino di tutti cambiare", ha concluso.