Partita di allenamento, sviluppatasi su due tempi da 33 minuti ciascuno, per il Bologna di Vincenzo Italiano con il Lentigione, formazione di Serie D. Sono andati a segno per i felsinei Duncan Ferguson e Jens Odgaard. Assente Federico Bernardeschi, differenziato per Lukasz Skorupski. Adesso, il gruppo rossoblu godrào di un giorno di riposo e riprenderanno gli allenamenti venerdì, con una seduta alle ore 11 al centro tecnico di Casteldebole in vista della partita di campionato contro l'Inter.