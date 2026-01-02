Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato della lotta al vertice dopo il successo dei rossoneri in quel di Cagliari: "Troppo presto, ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere e non subire gol era molto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo: recuperiamo i giocatori come condizione. Lo spirito della squadra è buono: se manca uno o l'altro, non si sente la mancanza. La squadra gioca da squadra", ha detto a Sky Sport.