Il Milan deve pensare da grande squadra, non accontentandosi di una semplice vittoria nel derby, che pure ha dato un bello slancio alla squadra di Ruben Amorim. Dopo il messaggio mandato ai naviganti dal tecnico portoghese sul fatto di non adagiarsi sugli allori per aver battuto l'Inter, anche Koni De Winter ha ribadito il concetto parlando a Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Ferencvaros: "E' molto bello vincere partite di questo tipo perché sono importanti per i tifosi, però per tutto il Milan sarà meglio quando vinceremo uno scudetto o un altro trofeo. Lavoriamo soprattutto per questo obiettivo", le parole del difensore belga.