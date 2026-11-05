Alcuni 'tagli' sono stati dolorosi da fare per Jurgen Klopp, che ha dovuto sfoltire la maxi-lista di settembre/ottobre portandola da 44 a 24 elementi in vista degli impegni di Nations League contro Serbia e Paesi Bassi, in programma il 13 e 16 novembre. Ne ha fatto le spese anche l'interista Yann Bisseck, escluso dall'elenco dopo che aveva fatto il suo esordio da titolare nella seconda partita da ct dell'ex Liverpool. Che a proposito delle sue scelte si è espresso così: "Non vedo l'ora che arrivino le prossime due partite. Nella squadra abbiamo un bel mix di giocatori molto giovani e altri decisamente esperti. Dopo la lista di 44 convocati di settembre, è stato difficile fare questa selezione perché – e questa è in realtà la buona notizia – ci sono più giocatori che avrebbero meritato di farne parte. Più qualità hai a disposizione, più diventano difficili le decisioni che si devono prendere. E lo dico in senso positivo".