Inter e Milan hanno presentato al mondo il progetto del nuovo stadio, il Generali Stadium, il 29 ottobre scorso. L'impianto da 71.500 posti sorgerà nell'area di San Siro, destinato a sostituire l'attuale struttura attraverso un progetto di riqualificazione urbana che prevede l'avvio dei lavori nel 2028 e l'inaugurazione nella stagione 2031/32. Dopo l'acquisizione dello stadio e dei terreni circostanti, completata nel novembre 2025, i due club puntano a colmare il divario economico con le grandi società europee, sfruttando infrastrutture moderne, hospitality, servizi premium e nuove opportunità commerciali.

La proiezioni dei ricavi

L'obiettivo è aumentare significativamente i ricavi da stadio. Nella stagione 2024/25 l'Inter ha incassato 103,6 milioni di euro dalle partite, mentre il Milan si è fermato a 69,5 milioni. Numeri lontani dai 232,6 milioni del Real Madrid, che ha ulteriormente beneficiato del rinnovato Santiago Bernabéu, arrivando a 363 milioni di ricavi complessivi dallo stadio nel 2025/26.

Il potenziale dei club milanesi, tuttavia, è sostenuto da un dato importante: l'affluenza. Entrambe le squadre registrano mediamente oltre 73mila spettatori a partita, confermandosi tra le più seguite d'Europa. Il limite attuale è rappresentato soprattutto dalle strutture obsolete di San Siro, che restringono le possibilità di monetizzare l'esperienza dei tifosi.

Secondo le stime di Football Benchmark, con un ricavo per posto disponibile compreso tra 90 e 110 euro, il nuovo impianto potrebbe generare tra 174 e 212 milioni di euro a stagione per ciascun club, considerando 27 partite casalinghe. A queste entrate si aggiungerebbero concerti, eventi aziendali, attività commerciali, musei e servizi di ristorazione.

Un primo importante accordo commerciale è già stato definito con Generali, sponsor principale e partner assicurativo ufficiale delle due società. I diritti di denominazione, secondo le cifre riportate, potrebbero valere circa 650 milioni di euro in 25 anni, equivalenti a 26 milioni annui complessivi.

Il progetto rappresenta anche un'opportunità per Milano e per il calcio italiano, con prospettive di rigenerazione urbana, nuovi posti di lavoro e maggiore attrattività internazionale. Un impianto moderno potrebbe inoltre rafforzare le possibilità della città di ospitare grandi eventi, comprese le partite di Euro 2032. La nuova casa di Milan e Inter punta dunque a trasformarsi non soltanto in uno stadio, ma in un'infrastruttura strategica per la crescita economica e sportiva dei due club, seguendo il modello già adottato dalle principali realtà europee.