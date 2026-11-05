Dopo Leo Messi, anche Cristiano Ronaldo dà l'addio alla Nazionale. Fine di un'epoca per i due simboli di Argentina e Portogallo, che a distanza di poche settimane rinunciano per sempre a indossare la divisa del proprio Paese. CR7 ha dato l'annuncio personalmente attraverso i propri canali social e lo ha fatto attraverso un video pregno di emozione. Il campione interrompe la sua lunga esperienza con il Portogallo dopo 234 partite e 146 gol, la vittoria a Euro 2016 e due Nations League.

Sezione: News / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.