Dopo Leo Messi, anche Cristiano Ronaldo dà l'addio alla Nazionale. Fine di un'epoca per i due simboli di Argentina e Portogallo, che a distanza di poche settimane rinunciano per sempre a indossare la divisa del proprio Paese. CR7 ha dato l'annuncio personalmente attraverso i propri canali social e lo ha fatto attraverso un video pregno di emozione. Il campione interrompe la sua lunga esperienza con il Portogallo dopo 234 partite e 146 gol, la vittoria a Euro 2016 e due Nations League.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026