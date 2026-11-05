L'esplosione di Djed Spence regala all'Inter un giocatore importante in più in chiave futura, a partire dalla partita di domenica alle 18 allo stadio Meazza contro il Como.

"Spence è sbocciato all’improvviso, e l’Inter ha trovato il giocatore su cui aveva scommesso. Ha corso, puntato l’uomo, recuperato palloni: il Feyenoord non è riuscito a contenerlo sulla destra, come certificato dall’Uefa con il premio di Mvp della partita. Già nel derby, una partita che l’Inter vorrebbe archiviare in toto il prima possibile, qualche segnale l’aveva dato: in Olanda, ha mantenuto il ritmo per novanta minuti. E, rispetto allo stesso Diouf, la velocità l’ha usata anche correndo all’indietro, senza mai lasciare scoperta la squadra nel suo settore di campo".