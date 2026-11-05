L’Inter si prepara a recuperare altri elementi importanti in vista della sfida di domenica contro il Como. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa nerazzurra. Dopo il rientro di Benjamin Pavard, anche John Stones e Curtis Jones hanno ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo e, salvo imprevisti, saranno convocati per la partita di San Siro. Entrambi partiranno dalla panchina, avendo ancora un’autonomia limitata, ma il loro ritorno permetterà a Cristian Chivu di ampliare le rotazioni. Da domani riprenderanno regolarmente il lavoro con i compagni, mentre oggi osserveranno il giorno di riposo concesso alla squadra.

Obiettivo

Stones, fermato il 14 settembre da uno stiramento ai flessori della coscia sinistra rimediato contro l’Udinese, ha collezionato finora appena 144 minuti tra campionato e Champions. Jones, infortunatosi in allenamento l’8 ottobre per un problema all’adduttore destro, ha invece totalizzato 152 minuti in quattro presenze in Serie A, oltre alla partita contro il Real Madrid. Entrambi puntano a ritrovare la migliore condizione dopo la sosta per le Nazionali, dando finalmente continuità agli investimenti estivi provenienti dalla Premier League.

Lautaro e Luis Henrique

Nello stesso periodo è atteso anche il rientro di Lautaro Martinez, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, il più fastidioso tra quelli accusati dai nerazzurri. L’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta contro l’Atalanta del 22 novembre. Nel frattempo Marcus Thuram ha aumentato il proprio peso offensivo e la leadership, mentre Pio Esposito e Ange Bonny si contendono spazio. La vittoria di Rotterdam ha inoltre restituito fiducia a Esposito, tornato al gol dopo 50 giorni. Resta da monitorare Luis Henrique, ancora impegnato in un programma di lavoro individuale ma più avanti nel recupero rispetto a Lautaro. Il brasiliano avrebbe potuto sperare nella convocazione contro il Como se avesse avuto qualche giorno in più a disposizione.