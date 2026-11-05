La vittoria contro il Feyenoord ha restituito all’Inter non soltanto punti preziosi in Champions League, ma anche alcune certezze sul piano tattico e caratteriale. Come sottolinea il Corriere della Sera, dopo l’ennesimo derby perso e il confronto interno tra i giocatori, la squadra di Cristian Chivu ha risposto con un atteggiamento più pragmatico, ritrovando una solidità che in passato aveva rappresentato uno dei suoi punti di forza. Il gol di Yann Bisseck dopo appena otto minuti ha permesso ai nerazzurri di abbassare il baricentro, mantenere compatte le linee di difesa e centrocampo e ripartire sfruttando gli spazi, con Djed Spence protagonista sulla destra.

Qualcosa è cambiato

Una strategia diversa rispetto al recente passato, con meno possesso palla, minore presenza nella metà campo avversaria e un numero inferiore di conclusioni, ma maggiore precisione ed efficacia. Anche il pressing è stato più ragionato, così da limitare gli spazi alle spalle della difesa ed evitare di esporre una squadra che non dispone di molti difensori rapidi nelle corse all’indietro né di centrocampisti adatti a sostenere una pressione alta e costante. Chivu non ha rinnegato il percorso offensivo intrapreso, ma ha dimostrato di saper adattare il gioco alle caratteristiche dei propri uomini e agli avversari.

Nuova fase

Il tecnico sa che l’Inter deve ritrovare lo status costruito negli ultimi anni, messo in discussione dalle sette sconfitte in 14 partite europee della sua gestione. La qualificazione diretta agli ottavi resta un obiettivo difficile, ma la vittoria di Rotterdam rappresenta un segnale importante. Ora l’attenzione si sposta sul Como, avversario ideale per verificare se le soluzioni tattiche adottate in Olanda possano trovare continuità anche in campionato. Chivu ha intanto ritrovato John Stones e Curtis Jones in gruppo, mentre dopo la sosta tornerà anche Lautaro Martinez. Con il rientro del capitano e l'impatto positivo di Spence, inizierà una nuova fase della stagione, nella quale l’Inter dovrà riscoprire la capacità di vincere attraverso diversi modi di interpretare la partita, anche cambiando strategia nel corso dei novanta minuti.