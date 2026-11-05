Consueto appuntamento con Cristian Brocchi, ex centrocampista tra le altre di Inter e Milan, con l'analisi per Sitiscommesse.com della prossima giornata di campionato e, nello specifico, con Inter-Como, piatto forte del weekend. "Dopo il derby Chivu ha detto che alla sua Inter manca qualcosa rispetto all’anno scorso. Sono d’accordo con lui: a quest’Inter manca un po’ di quella cattiveria agonistica che l’ha sempre contraddistinta negli altri anni. Penso però che il problema principale sia l’eccesso di sicurezza di molti giocatori: sentendosi una squadra forte, pensano sempre che il compagno possa risolvere qualsiasi situazione. Nel derby, poi, Chivu ha dovuto fare i conti con l’attacco in emergenza e ha schierato il solo Marcus Thuram. Quando un allenatore ha così tante defezioni fa fatica, e credo che abbia messo in campo la miglior formazione possibile. Non è colpa sua se tre giocatori importanti, nello stesso ruolo, hanno avuto la febbre alta e altri sintomi durante la settimana. Contro il Como penso però che tornerà al suo solito 3-5-2, con due attaccanti".

Convinzione

Al di là degli episodi, la sensazione rimane la stessa: "Nonostante questi problemi, ribadisco che per me l’Inter è la squadra più forte del campionato - aggiunge Brocchi -. Nell’arco di una stagione ci possono essere delle difficoltà e alcune partite si possono anche perdere, ma quella con il Como è una partita molto difficile, perché i nerazzurri hanno sempre sofferto questa squadra. Allo stesso tempo, quando sono riusciti a far difendere il Como davanti alla propria area di rigore, hanno avuto una grande supremazia: credo che punteranno su questo, e per la squadra potrà essere una partita importante anche dal punto di vista emotivo".

Peso Champions

Brocchi ritiene che l'impegno europeo infrasettimanale possa pesare di più sulle gambe dei comaschi: "Sulla partita peserà anche la Champions League, che Inter e Como giocano entrambe: l’allenatore del Como Fabregas ha detto di avere pochi uomini a disposizione. Anche il Como, come altre squadre, ha delle defezioni che stanno dando un po’ di fastidio al suo allenatore, perché poter fare più rotazioni tra campionato e Champions gli permetterebbe di essere più tranquillo, tanto più che la sua rosa ha dimostrato più di una volta di riuscire a giocare sempre nella stessa maniera e con gli stessi concetti anche cambiando gli interpreti: è proprio questo l’obiettivo di Fabregas. Penso però che questo doppio impegno possa pesare più sul Como che sull’Inter".