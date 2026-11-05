Yann Bisseck non è stato inserito dal ct della Germania, Jurgen Klopp, tra i convocati per gli impegni in Nations League contro Serbia e i Paesi Bassi, in programma rispettivamente il 13 e 16 novembre. Non sono bastate, dunque, le prestazioni con l'Inter al difensore per guadagnarsi la seconda chiamata del selezionatore teutonico. L'ex Aarhus, infatti, aveva fatto parte del primo gruppo di giocatori tedeschi selezionati per nella precedente finestra internazionale, giocando per intero la partita contro la Grecia. 

Sezione: Focus / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 12:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.