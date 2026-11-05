Yann Bisseck non è stato inserito dal ct della Germania, Jurgen Klopp, tra i convocati per gli impegni in Nations League contro Serbia e i Paesi Bassi, in programma rispettivamente il 13 e 16 novembre. Non sono bastate, dunque, le prestazioni con l'Inter al difensore per guadagnarsi la seconda chiamata del selezionatore teutonico. L'ex Aarhus, infatti, aveva fatto parte del primo gruppo di giocatori tedeschi selezionati per nella precedente finestra internazionale, giocando per intero la partita contro la Grecia.