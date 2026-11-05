Possibili novità di formazione in vista di Inter-Como, gara di campionato prevista domenica alle 18 al Meazza nella quale Cristian Chivu potrebbe mettere mano all'undici titolare rispetto al confronto in casa del Feyenoord.

"La buona notizia per Cristian Chivu è stata il rientro parzialmente in gruppo di John Stones e Curtis Jones, entrambi candidati per una convocazione per il prossimo impegno di campionato contro il Como, in programma domenica a San Siro. Chivu sta già ragionando sulle possibili novità di formazione. Di sicuro in difesa tornerà Bastoni, escluso dalla partita con il Feyenoord per squalifica. Pavard a destra potrebbe prendere il posto di Bisseck alle spalle di uno tra Diouf e Spence, mentre centrocampo le riflessioni riguardano il ruolo di interno sinistro, con Sucic e Mkhitaryan che insidiano Zielinski".