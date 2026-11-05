Finora il mercato estivo dell'Inter ha inciso meno di quanto ci si sarebbe aspettato, ma il vento potrebbe cambiare e non solo per l'impatto che sta avendo Djed Spence. Il Corriere della Sera riassume la situazione in tal senso in casa nerazzurra:

- Dal mercato estivo l’Inter ha portato a casa cinque innesti: Spence, Jones, Stones, Stankovic e Provedel (oltre al rientrante Pavard).  Tra infortuni e scelte tecniche, nessuno di loro ha trovato finora molto spazio.

- I tre inglesi erano arrivati con l’obiettivo di diventare titolari, ma soltanto Spence sta trovando continuità. In Olanda contro il Feyenoord ha disputato la sua prima partita davvero convincente.

- Ieri Stones e Jones sono tornati ad allenarsi in gruppo. Potrebbero tornare in panchina contro il Como, ma saranno protagonisti dopo la sosta, insieme a Lautaro ed Henrique.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 10:47
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.