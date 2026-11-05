Non c'era bisogno di andare a consultare il grande libro delle statistiche per sapere che il Como ha riscritto la storia del calcio italiano in virtù del 9-1 con cui, ieri sera, ha annichilito il Lens nella quarta giornata della League Phase della Champions 2026-27. La squadra di Cesc Fabregas è diventata la prima rappresentante del belpaese a segnare almeno sette gol in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League e, in generale, è la prima a realizzare nove reti in una gara nelle principali competizioni europee. Lo evidenzia Opta.