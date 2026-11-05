È ufficialmente partita la sfida per la presidenza della FIGC tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Entrambi hanno presentato la propria candidatura in vista delle elezioni del 14 dicembre all’Hilton Airport di Fiumicino. Malagò può contare sul sostegno di 11 club di Serie A, che gli garantiscono il 9,9% dei voti, mentre Galliani punta sul 30% rappresentato da calciatori e allenatori, anche se resta da verificare la compattezza di queste componenti.
Abete e Marani
Decisivo sarà soprattutto l’asse tra la Lega Dilettanti di Giancarlo Abete e la Lega Pro di Matteo Marani, che insieme controllano il 46% delle preferenze. Per avvicinarsi al loro sostegno, Malagò ha puntato sulla figura di Marco Brunelli, segretario generale della FIGC e uomo gradito ad Abete. Nonostante avesse inizialmente annunciato la sua sostituzione, il candidato ha trovato una soluzione alternativa attraverso la nomina di una commissione incaricata di occuparsi della validazione delle candidature, evitando così di allontanare Brunelli. Una mossa che potrebbe favorire il rapporto con Abete, anche se lo stesso Brunelli vanta buoni legami con Galliani, che lo aveva nominato segretario generale ai tempi della presidenza della Lega Serie A.
Consiglio Federale
Intanto, anche la Serie A si prepara a una nuova divisione interna per l'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Federale: cinque candidati si contendono tre posti, oltre al presidente Simonelli che entrerà di diritto. In corsa ci sono Marotta, Chiellini, Campoccia, Sticchi Damiani, sostenuto dai club medio-piccoli che chiedono maggiore rappresentanza, e Lotito. La partita per il futuro della FIGC si preannuncia quindi particolarmente combattuta.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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