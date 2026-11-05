Una vittoria e una sconfitta per l'Italia nelle partite di ieri della Champions League. Risultati che influiscono sul season ranking Uefa, attraverso il quale due Federazioni possono conquistare un posto aggiuntivo nella massima competizione europea del prossimo anno.

In testa l'Inghilterra a 8.611 punti, davanti al Portogallo con 7.900 a pari merito con la Turchia. Poco più indietro la Germania a 7.857, quindi la Spagna a 7.750 e il Belgio con la Norvegia a 7.200. L'Italia, come detto, è ottava a 7.071.

Sezione: News / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 14:07
Autore: Antonio Di Chiara
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