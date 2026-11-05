Non solo la vittoria di Rotterdam. Ha ridare il sorriso a Chivu ci sono pure i rientri di Jones e Stones, due pedine importanti che sono mancate finora dopo il loro arrivo a Milano in estate.

Intanto la due giorni di Champions ha riconsegnato al campionato un Como spaziale (9-1 al Lens!) e un Napoli sempre più depresso (1-4 col Porto).