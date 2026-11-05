Non solo la vittoria di Rotterdam. Ha ridare il sorriso a Chivu ci sono pure i rientri di Jones e Stones, due pedine importanti che sono mancate finora dopo il loro arrivo a Milano in estate. 

Intanto la due giorni di Champions ha riconsegnato al campionato un Como spaziale (9-1 al Lens!) e un Napoli sempre più depresso (1-4 col Porto).

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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