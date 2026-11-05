Intervistato da News.superscommesse.it, il dirigente Walter Sabatini, con un passato nel management dell'Inter, ha fatto il punto su Serie A e B, cercando di tirare fuori le prime impressioni sulla nuova stagione. Qui un estratto delle sue dichiarazioni.

Si aspettava un inizio così scintillante della Lazio? E quanti meriti ha Gattuso in tutto questo?

"I meriti di quest’uomo sono enormi. Mi riferisco proprio a quelli dell’allenatore. E non tanto per i risultati, fin qui eccezionali, ma per il miglioramento esponenziale di alcuni suoi giocatori. Nomino, fra tutti, Isaksen, Noslin e Belahyane. La Lazio decolla quando decollano i suoi calciatori, e Gattuso sta lavorando in maniera straordinaria".

La compagine biancoceleste può tenere questi ritmi? Quale obiettivo percorribile si deve dare?

"La squadra biancoceleste non deve porsi alcun obiettivo specifico di classifica, l’unico target che deve mettersi dentro la testa è quello di essere competitiva sempre, in ogni partita, sfruttando le grandi motivazioni del gruppo, e qui torniamo ai meriti del mister. La Lazio è fin qui una sorpresa meravigliosa per tutto il calcio italiano".

È ancora l’Inter la squadra da battere? Quale può essere la sua outsider principale?

"Sì, la squadra di Chivu resta la squadra più forte sulla carta. Dietro di essa tutte le big solite, ma io voglio mettere la Roma davanti alle altre, in questo gruppetto di inseguitrici agguerrite. Chi la spunterà effettivamente ce lo dirà poi il Campionato. Io, però, vista la classifica attuale, terrei anche la Lazio tra le possibili outsider, visto che non è possibile trascurare i punti, tanti, che fin qui ha fatto. Non glieli ha donati il giudice sportivo, li ha conquistati sul campo. È giusto, a questo punto, che anche i giocatori biancocelesti abbiano delle ambizioni".