Sia Curtis Jones che John Stones sono pronti a rivedere il campo. Non solo quello di allenamento, che ieri li ha visti parzialmente insieme al resto del gruppo, ma in partita, dove potrebbero rivedersi già per la sfida di domenica prossima contro il Como, vedi le ultime di oggi sulla Gazzetta dello Sport.

"I due infortunati hanno finalmente ripreso a sudare, almeno parzialmente, con i compagni dopo giorni di allenamenti personalizzati sul campo successivi a infortuni fastidiosi - si legge sulla rosea - Oggi il riposo concesso a tutta la squadra varrà anche per gli inglesi, mentre soltanto Lautaro Martinez e Luis Henrique continueranno a popolare Appiano, poi da domani Jones e Stones torneranno completamente alle sedute di gruppo. Tradotto, a meno di colpi di scena, tutti e due torneranno ad essere convocati contro Fabregas".

Dopo la sosta torneranno invece Lautaro Martinez e Luis Henrique. "La noia muscolare alla coscia sinistra di Lautaro è stata la più fastidiosa tra quelle dei nerazzurri, ma la pausa sembra cadere al momento giusto. L'obiettivo, raggiungibile, è esserci per la prima partita dopo le nazionali, in casa dell'Atalanta il 22 novembre. Assieme al Toro, ora è rimasto solo altro nerazzurro costretto a lavorare da solo, ma Luis Henrique è più avanti rispetto al compagno nobile. Ci fosse stato giusto qualche giorno in più, anche il brasiliano avrebbe potuto sperare nella convocazione".