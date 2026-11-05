Quanto costerà il Generali Stadium? Nell'analisi di Football Benchmark si legge che l'investimento complessivo è stimato in circa 2,3 miliardi di euro, cifra che comprende l'acquisizione dell'area, la costruzione dell'impianto, le infrastrutture, gli sviluppi immobiliari circostanti e la parziale demolizione di San Siro. Il costo del solo stadio dovrebbe invece aggirarsi intorno a 1,2 miliardi di euro, pari a circa 16.800 euro per ogni posto a sedere.
Una spesa che collocherebbe il progetto nella fascia alta degli investimenti europei, alle spalle di impianti come il Santiago Bernabéu, ma in linea con la crescente tendenza dei grandi club a puntare su strutture moderne e multifunzionali.
Lo stadio condiviso
La condivisione dello stadio rappresenta uno degli elementi centrali della sostenibilità economica dell'operazione. Dividere tra Milan e Inter i costi di costruzione, manutenzione e gestione consentirà di ridurre l'impegno finanziario per ciascuna società, mantenendo autonomi gli incassi delle rispettive partite casalinghe.
Il modello si inserisce in un momento delicato per il calcio italiano, caratterizzato da una crescita limitata dei ricavi televisivi e dalla necessità di individuare nuove fonti di reddito. Per entrambe le società, un'infrastruttura moderna potrebbe contribuire a rafforzare la competitività internazionale.
La gestione condivisa richiederà un'organizzazione precisa per la programmazione delle partite, la manutenzione del campo e gli eventi commerciali. Anche l'identità dei due club dovrà essere preservata, attraverso soluzioni tecnologiche e sistemi di personalizzazione degli spazi. La rivalità storica tra rossoneri e nerazzurri non rappresenta un ostacolo insormontabile, visto la convivenza a San Siro, diventato un simbolo riconosciuto della città.
Il progetto punta quindi a coniugare sostenibilità finanziaria, crescita sportiva e sviluppo urbano. Oltre a rafforzare Milan e Inter, il nuovo stadio potrebbe diventare un polo di attrazione internazionale per Milano, grazie a eventi, attività commerciali e spazi dedicati alla storia dei due club. L'obiettivo è trasformare San Siro in una struttura moderna e redditizia, capace di accompagnare il calcio milanese verso una nuova fase di sviluppo.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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