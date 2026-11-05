L’Inter di Chivu ha ripreso il proprio cammino in Champions League, conquistando contro il Feyenoord la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro lo Shakhtar Donetsk. E il successo sul campo si traduce anche in un importante risultato economico. Grazie alle due vittorie nella fase campionato, l’Inter ha già maturato 4,2 milioni di euro di premi UEFA, pari a 2,1 milioni per ciascun successo.

Champions League, già 55,12 milioni nelle casse nerazzurre

L’Inter ha già incassato complessivamente 55,12 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League 2026/27, come riportato da Calcio&Finanza. La cifra comprende i 18,62 milioni garantiti per la partecipazione alla competizione, i 32,02 milioni derivanti dal value pillar – legato al mercato televisivo e al peso storico del club – e i bonus ottenuti per i risultati sul campo.

Nel dettaglio, la quota europea del value pillar vale 23,37 milioni di euro, mentre quella non europea ammonta a 8,65 milioni. A queste somme si aggiunge il bonus minimo previsto per il piazzamento nella classifica della fase campionato, pari a 275mila euro.