C'è anche Marcus Thuram tra i sei candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre per la Serie A. L'attaccante dell'Inter è in lizza con Giacomo Calò (Frosinone), Tasos Douvikas (Como), Gustav Isaksen (Lazio), Nikola Krstovic (Atalanta) e Scott McTominay (Napoli).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2026/2027", si legge sul sito della Lega Serie A